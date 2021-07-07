Kamudaki ilk e-spor merkezi Üsküdar'da açıldı

Gençlerle bolca vakit geçiren Türkmen çok keyif aldığını belirterek, "Öyle heyecanlı ve öyle hızlı bir merkez açtık ki, şuanda ter içerisindeyim. Bu gençlerin hızına yetişmek mümkün değil. Zaten e-spor merkezlerinin en önemli özelliği de çok hızlı, inanılmaz hızlı, zamanı ne ile ölçeceğiz, bir ölçü birimi yok burada. Dolayısıyla çok önemli ve özel bir merkez. Burası aynı zamanda bir akademi, bir eğitim merkezi öyle düşünebiliriz. Burada önemli kavramlarımız hız, centilmenlik, tatlı bir rekabet, kolektif akıl, gençler burada akıl oyunları ile takım arkadaşları ile birlikte ortak akıl yürütecekler ve çok hızlı karar verecekler. En önemli kavram hızdır burada. Kesinlikle bu e-spor merkezleri, çocukların ve gençlerin zamanını öldürmez. Aksi tartışmalara kesinlikle katılmıyorum. Gelip görsünler ki gençler burada hızlıca karar verip başarı yakalama adına, mantıklı işlerimizi nasıl yürütürüz onun mücadelesini veriyorlar" diye konuştu.