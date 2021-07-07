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Giriş Tarihi: 7.7.2021

Kırşehir, Edirne ve Samsun’da operasyon

Kırşehir, Edirne ve Samsun’da operasyon
KIRŞEHIR'DE FETÖ/PDY ile irtibatlı olduğu gerekçesiyle KHK ile kapatılan Kaman Kalkınma ve Güzelleştirme Derneği'nin eski yönetici ve üyelerine yönelik operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 8 şüpheli hakkında FETÖ üyeliğinden adli işlem başlatıldı. Edirne'de görev yapan Hudut Kartalları, Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 FETÖ'cüyü yakaladı. Samsun'da, FETÖ soruşturması kapsamında ByLock kullandıkları ve örgüte müzahir banka hesap hareketleri tespit edilen biri Sinop'ta aktif görevdeki hemşire, 3'ü özel sektör çalışanı 4 şahıs gözaltına alındı.
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Kırşehir, Edirne ve Samsun’da operasyon
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