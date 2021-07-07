KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan anlamlı ziyaret: "Belki de ben şehit olacaktım"

'BİZİM İÇİN ONUR KAYNAĞI'

Prof. Dr. İlhan, "Sayın Cumhurbaşkanımız temmuz başında beni aradı, Elazığ'a gelmek istediğini söyledi. Elazığ'da şehitlerimizi ziyaret ettik. Pazartesi kendisini yolcu etmiştik. Gerçekten aramızda çok sıkı bir bağ olduğunu düşünüyorum, kendisi de bana ve kız kardeşime 'kardeşim' diye hitap ediyor. Bu sabah beni aradığında, biz çok onur duyduk. Onur verici bir ziyaret gerçekleşti. Duygularını bizlerle paylaştı. İyi ki KKTC'de Sayın Ersin Tatar Cumhurbaşkanı. Davaya sahip çıkıyor. Çok vefalı, buradaki şehitlerimizi ziyaret ediyor. Kişisel olarak, İlhan ailesi olarak bizler için çok duygusal bir gün, fakültemize kadar gelmesi, bizi onore etmesi de bizim için bir başka onur kaynağı" ifadesini kullandı.