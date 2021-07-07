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Giriş Tarihi: 7.7.2021 14:25

Muş’ta evlat nöbeti tutan anneden HDP’ye tepki

MURAT YILDIRIM
Muş’ta evlat nöbeti tutan anneden HDP’ye tepki

Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak oturma eylemi yapan anneler, HDP’ye tepki gösterirken, aile sayısı 8’e yükseldi.

Terör örgütü PKK'nın kaçırdığı çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren aileler, Muş HDP İl Başkanlığı önünde "Halk Düşmanı Parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP, ha PKK", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir" ve "Halkı Dolandıran Parti" yazılı pankartlar açtı.

Çocuklarına ait fotoğrafları ve Türk bayrakları taşıyan aileler, HDP aleyhine slogan attı. Annelerden Gülbahar Teker, HDP İl Binasına doğru yürüyerek partililere tepkisini dile getirdi. Teker, gazetecilere, çocuğu gelinceye kadar eylemini sürdüreceğini söyledi. Eylem yapmaktan korkmadığını ifade eden Teker, "Dağdan son çocuğumuz gelinceye kadar buradan gitmeyeceğim. Yeter artık, bu anne ve babalardan ne istiyorlar. HDP ve PKK'ya lanet olsun. Kimse bunları istemiyor. Bu çocuklar dağda kalmasın. Gelin devlete ve askerlere teslim olun. Oğlum, 2 yıldır senin için eyleme katılıyorum, gel artık. 2 aile daha eyleme katıldı. Allah razı olsun. Sayımız artıyor. Çocuklarımız PKK'nın elinde kalmasın, gelin burada bize destek verin." diye konuştu. Muş Kardeşlik Platformu üyeleri de HDP il binası önünde eylem yapan ailelere destek verdi.

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Muş’ta evlat nöbeti tutan anneden HDP’ye tepki
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