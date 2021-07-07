Pervin Buldan hakim karşısına çıktı

Ankara 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Pervin Buldan ve avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Pervin Buldan'ın avukatları HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'na ilişkin Anayasa Mahkemesi kararını hatırlatarak, müvekkil ile Gergerlioğlu'nun durumunun aynı olduğu gerekçesiyle davanın durdurulması talebinde bulundu. Talebi sanığın dokunulmazlığının daha önce kaldırılmış olması gerekçesiyle mahkeme heyeti reddetti.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Mahkeme Başkanının söz vermesi üzerine Pervin Buldan, Iğdır'da 20 Mart 2012 tarihindeki Nevruz kutlamaları için kimseden talimat almadığını ileri sürerek "2012 yılında Iğdır milletvekiliyken nevruz kutlamaları için izin istedik fakat valilik izin vermedi. Partimizin il binasının önünde de izin verilmedi. Bu suçlamaları kabul etmiyorum. Biz sadece halk ve partimiz olarak nevruz kutlamak için ordaydık" dedi. Pervin Buldan'ın sözlerinin ardından avukatlar, savunma hazırlamak için süre talep etti. Mahkeme avukatlara süre verip davayı erteledi.