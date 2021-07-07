PKK’nın Gara Dağı sözde Tabur Komutanına 32 yıl hapis

Diyarbakır'ın Lice İlçesinde bir teröristin ölü ele geçirildiği SİHA destekli operasyonda öldürüleceğini anlayınca teslim olan 1 Milyonluk Turuncu kategoride aranan Xebat Rodi kod adlı terörist Tarık Kar 32 yıl 6 ay hapisle cezalandırıldı. Terörist Kar, örgütün suikast, sabotaj gibi saldırılarını organize eden sözde Özel güç yapılanmasındaydı. Teröristin Diyarbakır kırsalına gelmeden önce Gara Dağında sözde Tabur komutanı olduğu öğrenildi.

Lice'nin Akçabudak Köyü Kasan mezrasında İbrahim Aslan adlı teröristin öldürüldüğü SİHA destekli operasyonda, silah ve teçhizatını bir dere yatağına gizledikten sonra teslim olan ve İçişleri Bakanlığının 1 Milyon liralık para ödüllü Turuncu kategorisinde aranan terörist Tarık Kar'ın yargılanmasına Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi.





Terörist Kar'la aynı grupta yer alan ve farklı tarihlerde teslim teröristler Ercan Tüci, Ahmet Kaya, Barış Yıldız, İhsan Köçeroğlu, Mahfuz Taş, Semra Tuncer ve Fatime Kapka teröristi fotoğrafından teşhis ederek şu bilgileri verdiler: "Silah ve mühimmatları yer altına gömerdi, Diyarbakır bölgesinin cephane sorumlusudur. Farklı bölgelerde silah ve mühimmat ihtiyacı olduğunda bizlere gönderirdi. PKK'nın istihbarat yapılanması olan NLP'nin sorumlusudur. Köylerde sivil kıyafetlerle rahat hareket eder. Yakalanmaktan çekinmez. Tedirgin hareket etmez. Kalaşnikof tüfek taşır. Kuzey Irak Haftanin ve Metina Kamplarında Türkiye'ye geçecek grupların içerisinde gördük. Birlikte Bitlis kırsalındaki Şeyh Cuma bölgesine geldik. İstihbarat biriminin yanı sıra örgütün şehir merkezlerindeki eylemlerini organize eden YPS'nin de başındaki isimlerden biridir. Lice kırsalına gelmeden önce de Kuzey Irak'taki Gara Dağında Tabur Komutanı olarak uzun yıllar faaliyet yürüttü."

KENDİ FOTOĞRAFINI TANIMAMIŞ!



Teröristi sağ yakalayan ve tanık olarak dinlenen Jandarma görevlileri, Tarık Kar'ın yakalandığı Köyün yakınına helikopterle indiklerini belirterek, "SİHA ile takip ediliyordu. Köyden uzaklaşınca 15 kez 'Teslim ol' çağrısı yaptık. Karşılık alamayınca uygulama atışı yaptık. Öldürüleceğini anlayınca saklandığı delikten çıkarak teslim oldu. Üzerinde sivil kıyafetler olduğu için kendini önce sivil vatandaş gibi tanıttı. Elimizde dağda çekilmiş fotoğrafları olduğu için hemen tanıdık. Hatta bu fotoğrafları kendisine gösterdiğimizde, 'Tanımıyorum' diye cevap verdi. Silah ve mühimmatını sorunca yerini söylemedi. Biz de akan derenin kenarını arayınca silah ve mühimmatını bulduk. Sonra İbrahim Aslan'a teslim ol çağrımızı yaptık, ısrarla ateş açınca öldürüldü" dediler.

32 YIL 6 AY HAPİS



Mahkeme heyeti, bölge sorumlusu düzeyinde 15 yıldan beri dağ kadrosunda terörist faaliyet yürüten Tarık Kar'ın öldürüleceğini anlayınca sıcak çatışma anında teslim olduğunu belirtti. Mahkeme, teröristin güvenlik güçlerine karşı tespit edilen herhangi bir eylemi olmadığından sanığı terör örgütü üyesi olmak, izinsiz patlayıcı madde bulundurmak, 6136 sayılı ateşli silahlar kanununa muhalefet etmek suçlarından alt sınırdan uzaklaşılarak 32 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına oy birliğiyle karar verdi. Rehin tutulan 13 asker ve polisimizin vahşice katledildiği Gara Dağında sözde Tabur Komutanlığı yaparken Diyarbakır kırsalına gönderilen ve özel güç yapılanmasında yer alan terörist Tarık Kar 15 yıldan beri dağ kadrosundaydı