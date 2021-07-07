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Giriş Tarihi: 7.7.2021 10:00

Samsun'da FETÖ operasyonunda yakalanan 4 şüpheli adliyede

AA
Samsun'da FETÖ operasyonunda yakalanan 4 şüpheli adliyede

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan biri kadın 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen 4 zanlı, adliyeye çıkarıldı.

Samsun'da dün ekiplerce örgütün şifreli haberleşme uygulaması "ByLock" kullandığı belirlenen, örgüte müzahir bankada hesap hareketleri ve haklarında ifadeler bulunan, Sinop'ta aktif olarak çalışan hemşire ve özel sektör çalışanlarından oluşan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirilmiş, kent merkezi ve Çarşamba ilçesinde 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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Samsun'da FETÖ operasyonunda yakalanan 4 şüpheli adliyede
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