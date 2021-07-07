Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten MKYK sonrası açıklamalar

Son dakika... AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında geçtiğimiz saatlerde toplanmıştı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK sonrası açıklamalarda bulunuyor.

Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları...

Diyarbakır annelerine MKYK üyelerimiz adına selamlarını iletiyoruz. Terörle mücadele konusunu yakın bir şekilde takip ediyoruz.

Gerek ülkemizde operasyon yapmaya çalışanlara cevap nettir. Irak'ta, Suriye'de terör devletçikleri kurmaya çalışanların ulaşabileceği hiçbir hedef yoktur. Bunlara kimlerin destek verdiğini görecek kadar Türkiye'nin devlet tecrübesi vardır. Baktığımızda sadece siluetlerini görmüyor, fotoğraflarını çekiyoruz. Bunlarla mücadelenin kararlı şekilde yürütülmesi için her türlü imkana sahibiz.

TÜRKİYE SİCİLİ EN TEMİZ ÜLKEDİR

Türkiye, cocuk asker kullanmamıştır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu konuda sicili en temiz devlettir. Çocuk terörist meselesinde Türkiye Cumhuriyeti devleti en temiz devlettir. İftira bile atılamayacak bir devlettir. Türkiye, insan ticaretinin önlenmesi konusunda en güçlü mücadeleyi veren ülkelerden birisidir. Çocukları savaşçı olarak kullananların başında PKK ve DEAŞ terör örgütü gelmektedir.

MÜSİLAJDA CİDDİ AZALMA VAR

11 bin metreküp müsilaj toplandı. Yüzeyde ciddi azalma var. Bu tabloyu yeniden görmemek için çalışmalarda bulunuyoruz. Önemli olan bir daha bu noktaya gelmemektedir. Mevzuata uymayan 140 tesise 18 milyon TL ceza kesildi.