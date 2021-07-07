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Giriş Tarihi: 7.7.2021 09:46 Son Güncelleme: 7.7.2021 09:47

Son dakika: Gaybubet Evleri’ne baskın! 19 FETÖ firarisi yakalandı!

EMİR SOMER EMİR SOMER
Son dakika: Gaybubet Evleri’ne baskın! 19 FETÖ firarisi yakalandı!

İstanbul’da farklı FETÖ soruşturmalarından aranan 19 firari gizli Gaybubet Evleri’nde yakalandı.

İstanbul'da farklı FETÖ soruşturmalarından aranan 19 firari gizli Gaybubet Evleri'nde yakalandı.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; farklı FETÖ soruşturmalarından ötürü aranan firarilere yönelik operasyonlar düzenledi. Örgütün gizli Gaybubet Evleri'ne eş zamanlı baskın yapıldı. 23 farklı adreste FETÖ soruşturmalarından aranan 19 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve para ele geçirildi. Dört firariyi yakalama ise çalışmaları sürüyor.

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Son dakika: Gaybubet Evleri’ne baskın! 19 FETÖ firarisi yakalandı!
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