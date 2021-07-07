Son Dakika Haberi: 511 milyon lirayla kaçmıştı! İşte Tosuncuk’un cebinden çıkan para...





"ÜLKEMİ ÇOK ÖZLEDİM" DEDİ

511 milyon lirayla yurt dışına kaçtığı iddia edilen ve Brezilya'da teslim olan Mehmet Aydın'ın İstanbul'a uçakla ilk indiğinde yanında cüzi miktarda Brezilya Reali olduğu ve polislerin aracına bindiğinde polislere ilk olarak "Ülkemi çok özledim. İnsanın kendi dilini konuşması çok güzel... Mağdurların paralarını inşallah ödeyeceğim" dediği iddia edildi. İddialara göre polisler; Aydın'ın paraları Bitcoin'e yatırdığı veya yurt dışında tuttuğu ihtimalleri üzerinde duruyor. Aydın hakkında hazırlanan iddianamede yer alan üç bin 762 şikayetçi mağdurun yanı sıra iddianame yazıldıktan sonra 128 mağdurun daha paralarını geri alabilmek için Mehmet Aydın'dan şikayetçi oldukları belirtildi. Şikayetçi sayısının ise artabileceği vurgulandı.

SORULARI YANITLIYOR

"Çiftlik Bank" vurgununun baş mimarı Mehmet Aydın'ın İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki resmi ifadesi başladı. Mehmet Aydın kendisi için hazırlanan 60 sayfalık soruları yanıtlıyor.

İstanbul'a getirildikten sonra İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülen "Çiftlik Bank" vurgununun baş mimarı "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın'ın İstanbul Emniyeti'ndeki yasal işlemleri devam ediyor. Aydın'ın yanında getirdiği ve yaklaşık 300 sayfadan oluşan şirket evraklarının iddianamedeki müfettiş ve MASAK raporlarıyla karşılaştırmasıyla birlikte cevaplaması için 60 sayfalık soru hazırlanan Mehmet Aydın'ın İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki resmi ifadesi alınmaya başladı.

ADLİYEYE SEVK EDİLMESİ BEKLENİYOR

Mehmet Aydın şimdi polisler tarafından kendisine yöneltilen soruları yanıtlıyor. Dört günlük gözaltı süresi bulunan Mehmet Aydın'ın Çarşamba sabahı adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.