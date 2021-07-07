Son dakika: İş insanı Ali Rıza Gültekin davasında şok gelişme: Heyet davadan çekildi...





TANIKLAR İFADELERİNE DEVAM EDİYOR



Duruşmada bazı tanıklar dinlenmeye devam etti. Taksi şoförü tanık Müslüm A., 'O dönem taksicilik yapıyordum. Oraya yemek yemeğe gittin arkadaşım oyuna geçti. Biraz geçtikten sonra içeri birileri girdi. Arkadaşımın yanında oturuyordum belirli bir zaman sonra çok fazla silah sesi gelmeye başladı. Herkes kaçmaya başladı. Tuvalete doğru kaçtım. Daha sonradan ismini öğrendiğim Sergen çift silah ile ateş etmeye başladı. Ali Rıza Gültekin'i kimin öldürdüğünü görmedim. Taksici olduğum için uykusuzdum. Bir başka tanık Emin K., 'Olay günü oyun için oraya gitmiştim. Masaya oturdum bir süre sonra polisler geliyor denilince panikledik. İçeriye üç kişi girdi selamlaştık bir süre sonra silah sesleri gelmeye başladı. Sergen elinde çift silahla 'Kimseye zarar vermek istemiyorum' dedi. Gültekin'e kimin ateş ettiğini görmedim.' dedi.