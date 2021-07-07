Son dakika: İş insanı Ali Rıza Gültekin davasında şok gelişme: Heyet davadan çekildi...

Beşiktaş'ta 2018 yılında bir dairede iş adamı Ali Rıza Gültekin'in öldürülmesine ilişkin davanın görülmesine devam edildi. Duruşmada tanık olarak dinlenen Muhammet Faruk Aydın, sanıklardan Sergen'in maktül yere düşünceye kadar ateş ettiğini ve "Kimseye zarar vermek istemiyorum" diyerek olay yerinden ayrıldığını anlattı. Ünlü bir giyim firmasının sahibi Ali Rıza Gültekin 14 Kasım 2018 günü Beşiktaş Balmumcu'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Olaya ilişkin hazırlanan iddianamede, cinayetin Barışerler olarak tanınan suç örgütü üyelerince işlendiği belirlenmişti. İş adamı Ali Rıza Gültekin'in öldürülmesine ilişkin davanın görülmesine devam edildi.
TANIKLAR İFADELERİNE DEVAM EDİYOR
Duruşmada bazı tanıklar dinlenmeye devam etti. Taksi şoförü tanık Müslüm A., 'O dönem taksicilik yapıyordum. Oraya yemek yemeğe gittin arkadaşım oyuna geçti. Biraz geçtikten sonra içeri birileri girdi. Arkadaşımın yanında oturuyordum belirli bir zaman sonra çok fazla silah sesi gelmeye başladı. Herkes kaçmaya başladı. Tuvalete doğru kaçtım. Daha sonradan ismini öğrendiğim Sergen çift silah ile ateş etmeye başladı. Ali Rıza Gültekin'i kimin öldürdüğünü görmedim. Taksici olduğum için uykusuzdum. Bir başka tanık Emin K., 'Olay günü oyun için oraya gitmiştim. Masaya oturdum bir süre sonra polisler geliyor denilince panikledik. İçeriye üç kişi girdi selamlaştık bir süre sonra silah sesleri gelmeye başladı. Sergen elinde çift silahla 'Kimseye zarar vermek istemiyorum' dedi. Gültekin'e kimin ateş ettiğini görmedim.' dedi.
ÖZ YEĞENİ İFADE VERDİ
Gültekin'in öz yeğeni Aydın Gültekin tanık olarak dinlendi. Yeğen, 'Sabah Amcam Ali Rıza işe şirkete geçtik öğlen şirketten ayrıldık. Etiler'deki mekana geçtik biraz geçtikten sonra amcam üşüdüm diyip eve gitmek istedi. Telefon geldi ve tamam geliyoruz dedi. Ayrı arabalar ile mekana gittik. Biz gittiğimizde amcam masada oturuyordu. Saat dokuz gibi telefonla konuşuyordu, tartışıyorlardı. İçeri birileri girdi. Amcamın odasını biliyorlardı sonra silah sesleri geldi. Dışarı çıktılar ellerinde silah vardı. Herkes panikle dışarı çıkıyordu. Amcamın yanına gitmek istiyordum. Amcamın silahı arabada bırakmıştı.' dedi.
REDDİ HAKİM TALEBİ
Tanık ifadelerinin ardından Müşteki Gültekin ailesinin avukatı Umur Yıldırım, kendisini arayan bir kişinin davaya bakan mahkeme başkanının, firari sanıklardan 10 milyon TL aldığına dair beyanda bulunduğu, bu beyana karşı kendilerinin mahkeme başkanı ve firari sanıklar hakkında HSK'ya ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduğunu kaydetti. Avukat Yıldırım, bu iddialara karşı reddi hakim talebinde bulundu.
MAHKEME HEYETİ DAVADAN ÇEKİLDİ
Firari sanıklar Baran Barışer, Mustafa Barışer, Mehmet Salih Barışer ve Rıdvan Doğan'ın haklarındaki yakalama kararının devamına hükmeden heyet, sanık Sergen Güler'in tutukluluk halinin devamına hükmetti.Katılan avukatlarının reddi hakim talebini inandırıcı sebepler olmayışı nedeniyle reddeden mahkeme, adalete olan güvenin sarsılmaması için suç duyurusunda bulunulmasına karar vererek, davadan çekilme kararı aldı.