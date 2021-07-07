Son dakika | Nokta atışlara 'TÜRKİYE' damgası: Dünyada ilk 3'teyiz

Son dakika... Türk güvenlik güçleri terörle kaynağında mücadele konseptiyle büyük başarılara imza atıyor. MİT ve TSK'nın SİHA desteğiyle, hedef gözeterek yaptığı operasyonlar dünyaya parmak ısırttı

Son dakika... Türk güvenlik güçleri terörle kaynağında mücadele konsepti ile büyük başarılara imza atıyor. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ortak operasyonlarla son iki yıl içinde, eylem hazırlığı içinde olan ya da birçok farklı eylemin sorumlusu olan kırmızı kategoride aranan teröristleri etkisiz hale getirdi.

İşte dünyaya parmak ısırtan başarı ve nokta atışlara Türkiye damgasının detayları;