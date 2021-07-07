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Giriş Tarihi: 7.7.2021 13:37 Son Güncelleme: 7.7.2021 13:57

Çiftlik Bank soruşturmasında son dakika | Tosuncuk için tutuklama talebi

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
ARZU KAYA ARZU KAYA
Çiftlik Bank soruşturmasında son dakika | Tosuncuk için tutuklama talebi

Çiftlik Bank soruşturmasında gelen son dakika haberi Mehmet Aydın ile ilgili merak edilen bir aşamada daha soru işaretlerini ortadan kaldırdı. Çiftlik Bank'ın kurucusu tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Mahkemenin kararı bekleniyor.

Son dakika... Binlerce kişiyi dolandırıp yıllarca süren firarının ardından gözaltına alınan Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın'ın savcılık sorgusu tamamlandı. Yaklaşık 4 saat süren ifadenin ardından Aydın, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

BU SABAH ADLİYEYE GETİRİLMİŞTİ

Mehmet Aydın bu sabah saatlerinde Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanarak Adliyeye sevk edilmiş, kısa süre içerisinde ifade işlemlerine başlanmıştı.

Son dakika! Mehmet Aydın'ın ifadesi sona erdi, mahkemeye sevk edildi! İşte Tosuncuk'un ilk ifadesi | Video

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Çiftlik Bank soruşturmasında son dakika | Tosuncuk için tutuklama talebi
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