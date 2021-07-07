Çiftlik Bank soruşturmasında son dakika | Tosuncuk için tutuklama talebi

Son dakika... Binlerce kişiyi dolandırıp yıllarca süren firarının ardından gözaltına alınan Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın'ın savcılık sorgusu tamamlandı. Yaklaşık 4 saat süren ifadenin ardından Aydın, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
BU SABAH ADLİYEYE GETİRİLMİŞTİ
Mehmet Aydın bu sabah saatlerinde Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanarak Adliyeye sevk edilmiş, kısa süre içerisinde ifade işlemlerine başlanmıştı.
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