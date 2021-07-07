Soylu, annelerle kahvaltıda bir araya geldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan anneler ile görüştü.

Basına kapalı gerçekleşen buluşmada Soylu, annelerin verdiği mücadelesinin yanında olduklarını bir kez daha vurguladığı belirtildi. Kahvaltıya katılan annelerden Ayşegül Biçer, "Çok olumlu bir toplantı oldu. Bakanımız ve devletimiz annelerin verdiği mücadelenin yanında olduğunu bir kez daha gösterdi. Devletimize güveniyoruz, çocuklarımız evlerine gelecektir" dedi.