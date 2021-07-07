Son dakika: “Tosuncuk” Mehmet Aydın adliyeye sevk edildi





75 BİN 260 YIL HAPİS İSTEDİ

Şüpheli hakkında "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma/yönetme", "Bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık", "Ticari şirketlerin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" ve "Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından iddianame hazırlanarak 22 bin 580 yıldan 75 bin 260 yıla kadar hapsi istenildi.

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