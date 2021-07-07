Tunç Soyer'den tepki çeken karar! Sağlık çalışanlarına sağlanan ücretsiz ulaşım kararını iptal etti

Koronavirüs salgını tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hala etkisini sürdürürken, bu süreçte en büyük destekçimiz sağlık çalışanları oldu. Salgınla mücadelede ön safta bulunan sağlık çalışanlarına birçok ilde ücretsiz seyahat imkanı sağlandı.
Sağlık çalışanlarına bu imkanı sunan illerden biri de İzmir oldu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyersağlık çalışanlarının toplu ulaşımlardan yıl sonuna kadar ücretsiz yararlanmasını öngören kararı, 4 Ocak 2021 tarihinde imzalamıştı.
31 ARALIK'A KADAR UZATILMIŞTI
İzmir Metro-İzmir Büyükşehir Belediyesi İşletmeciliği Taş. İnş. San. Ve Tic. A.Ş. tarafından, Memur-Sen Konfederasyonu ile Sağlık-Sen Sağlık ve Sosyal Hizmetler Çalışanları Sendikası'na bildirilen kararda, "31.12.2020 tarihli 31351 sayısı Resmi Gazete'de yer alan karar kapsamında, sağlık hizmeti veren kamu ve özel sektöre ait tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin ücretsiz ulaşım ve kamuya ait sosyal tesislerden yararlanması hakkı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer'in talimatı ile 31 Aralık 2021 tarihine kadar uzatılmıştır" denmişti.
"SEHVEN" DİYEREK KARARI İPTAL ETTİ
Normalleşme tedbirlerinin ardından Soyer, kendi imzaladığı kararı önemesemedi. Soyer, aynı sendikalara bildirdiği 2 Haziran 2021 tarihli kararda, "Sağlık çalışanlarının ücretsiz yararlanma süresi olarak 'Haziran 2021 sonu' yerine sehven 'Aralık 2021 sonu' belirtilmiştir. Ücretsiz yararlanma son tarihinin 30 Haziran 2021 olduğunu belirtiriz" ifadelerine yer verdi. Soyer'in aldığı bu karara sağlıkçılar ve bahsi geçen sendikalar tepki gösterdi.