Tunç Soyer'den tepki çeken karar! Sağlık çalışanlarına sağlanan ücretsiz ulaşım kararını iptal etti

31 ARALIK'A KADAR UZATILMIŞTI

İzmir Metro-İzmir Büyükşehir Belediyesi İşletmeciliği Taş. İnş. San. Ve Tic. A.Ş. tarafından, Memur-Sen Konfederasyonu ile Sağlık-Sen Sağlık ve Sosyal Hizmetler Çalışanları Sendikası'na bildirilen kararda, "31.12.2020 tarihli 31351 sayısı Resmi Gazete'de yer alan karar kapsamında, sağlık hizmeti veren kamu ve özel sektöre ait tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin ücretsiz ulaşım ve kamuya ait sosyal tesislerden yararlanması hakkı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer'in talimatı ile 31 Aralık 2021 tarihine kadar uzatılmıştır" denmişti.