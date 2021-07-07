Türkiye ve AB işbirliğiyle Suriyeli göçmenlere destek

Avrupa Birliği tarafından fonlanan ve Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) tarafından, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonuyla yürütülen "Sürdürülebilir Sosyo-Ekonomik Entegrasyon İçin Girişimcilik Kapasitelerinin İyileştirilmesi" (ENHANCER) Projesi`nde hibe teklif çağrıları yapıldı.ENHANCER Projesi çerçevesinde, ortak kullanım tesislerinin iyileştirilmesi ve kurulması, ilgili kurumların hizmet kalitesinin ve verimliliğin artırılması yanı sıra KOBİ'lere destek olarak istihdamın sağlanması için hibe desteği verilecek.

11 İLDE UYGULANACAK PROJEYE 10 MİLYON AVRO HİBE

Girişimcilik ve istihdam yaratma faaliyetlerini desteklemek üzere hazırlanan "Ortak Kullanım Tesisleri Hibe Programı", "Girişimcilik Ekosistemindeki Kurumların Kapasitelerinin Geliştirilmesi için Hibe Programı" ve "İstihdam Yaratma Odaklı KOBİ Hibe Programı" adlı üç farklı hibe teklif çağrısı ile toplam 10 milyon 150 bin avro hibe desteği açıklandı. Proje, İstanbul, Şanlıurfa, Gaziantep, Adana, Mersin, Bursa, İzmir, Ankara, Konya, Kayseri ve Hatay olmak üzere 11 ilde faaliyet gösteriyor.AB Türkiye Delegasyon Başkanı Nikolaus Meyer-Landrut, yatırımcılık ikliminin desteklenmesiyle istihdamın oluştuğuna değinerek, "Türk hükümetinin bu anlamda sıkı iş birliğine gerçekten takdirle değinmek istiyorum. Türkiye'deki gerek belediyelerin gerek hükümetin kayıtlı olan yaklaşık 4 milyon ile kayıt dışı göçmene ev sahipliği yapmak için ortaya koyduğu çabalardan dolayı teşekkürlerimi sunmak istiyorum" dedi.

TÜRKİYE'NİN ÇABASI TAKDİRE DEĞER

Projeye ilişkin SABAH'a değerlendirmelerde bulunan Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi Göç Diyaloğu ve Koordinasyon Direktörü Martijn Pluim de "Projeden sadece Türkiye'deki Suriyeliler değil ev sahibi toplulukların da faydalanması öngörülüyor.Dolayısıyla sadece göçmenler için planlanmış bir proje değil. Asıl amaçladığımız nokta, Türkiye'deki Suriyelilerle birlikte ev sahibi toplum içinde yeni istihdam olanakları yaratılması ve girişimciliğin geliştirilmesine destek olunması" diye konuştu. Proje kapsamında yapılan çalışmalarla hazır giyim, ayakkabıcılık tekstil, yaratıcı endüstriler gibi öncelikli sektörler belirlendi ancak bu husus diğer sektörlerin kısıtlandığı anlamı taşımıyor" dedi. Türkiye başta Suriyeliler olmak üzere sığınmacılara ev sahipliği yapmanın politik, sosyal, operasyonel ve finansal çaba gerektirdiğini vurgulayan Pluim, Suriye'deki krizin başlangıcından bu yana Türkiye'nin ortaya koyduğu çabanın takdire değer olduğunu dile getirdi.

17 MİLYONLUK HİBE PAKETİ

Toplam bütçesi 32.5 milyon avro olan projenin 17 milyonluk hibe paketi mevcut. Açıklanan 10 milyon avrodan geriye kalan , 2 milyon avro pilot proje kapsamında Şanlıurfa ve Gaziantep'te faaliyete geçti. Bütçenin 3 milyon avroluk kısmı kooperatiflere, 3 milyon kısım daha açıklanacak bireylere yönelik olacak.