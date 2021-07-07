Türkmen: "Arayın, evden alalım, gün boyu biz bakalım!"

Üsküdar Belediyesi'nin Üsküdar Engelsiz Yaşam Merkezi Bulgurlu'da hizmet veriyor. Bu merkezde engelli vatandaşların tüm ihtiyaçları karşılandığı gibi Engelli Yaşam Merkezi'nde erkek ve kadınlar için ayrı havuzlarda Hidroterapi (Su Terapisi) yapılıyor. Ayrıca merkezdeki sınıflarda Teknoterapi, Dil ve Konuşma Terapisi, Duyu Bütünleme Terapisi, Uzay Terapisi, Fizyoterapi ve Hipoterapi gibi hizmetler veriliyor. Beş katlı ve 4 bin metrekare alana kurulu merkez içerisinde engelsiz parkı, engelsiz yaşam bahçesi, engellilere özel hobi bostanı bulunuyor. Tüm bunlarla birlikte tüm engelliler için engelsiz bir bina olma özelliği taşıyor.





"BU KONU MÜHİM; LÜTFEN ELDEN ELE DUYURALIM"



Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, sosyal medya hesabından Üsküdar Engelsiz Yaşam Merkezi'yle ilgili bir duyuru yaptı. Türkmen, merkezle ilgili "10 tane özel bakım odamız da var burada. Bakıma muhtaç annenizi, babanızı, evladınızı kimseye bırakamıyor, hiç bir işinizi göremiyorsanız arayın, evden alalım, gün boyu biz bakalım. Engelsiz Yaşam Merkezi tüm fonksiyonları ile açıldı. Bu konu mühim; lütfen elden ele duyuralım" ifadelerini kullandı.