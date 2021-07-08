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Giriş Tarihi: 8.7.2021 09:02

8 ilde yeni Asliye Ticaret Mahkemesi kuruldu

İLKER TURAK İLKER TURAK
8 ilde yeni Asliye Ticaret Mahkemesi kuruldu

Hakimler ve Savcılar Genel Kurul Kararı ile yeni kurulan ve mevcut bulunan Asliye Ticaret Mahkemelerinin yargı çevrelerinin belirlenmesine ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı.  Buna göre; yeni kurulan ve mevcut bulunan Asliye Ticaret Mahkemesi yargı çevresi illerin mülki sınırları olarak belirlendi.

Hakimler ve Savcılar Genel Kurul Kararı ile yeni kurulan ve mevcut bulunan Asliye Ticaret Mahkemelerinin yargı çevrelerinin belirlenmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre; yeni kurulan ve mevcut bulunan Asliye Ticaret Mahkemesi yargı çevresi illerin mülki sınırları olarak belirlendi.

Hakimler ve Savcılar Genel Kurul Kararı ile yeni kurulan Alanya, Aydın, Balıkesir, Diyarbakır, Manisa, Muğla, Sakarya ve Tekirdağ'da asliye ticaret mahkemeleri ile mevcut bulunan Adana, Ankara, Ankara Batı, Antalya, Bakırköy, Bursa, Denizli, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Gebze, İskenderun, İstanbul, İstanbul Anadolu, İzmir, Karşıyaka, Kayseri, Kocaeli, Konya, Mersin, Samsun, Şanlıurfa ve Trabzon Asliye Ticaret Mahkemelerinin yargı çevrelerinin belirlenmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre; yeni kurulan ve mevcut bulunan Asliye Ticaret Mahkemesi yargı çevresi illerin mülki sınırları olarak belirlendi.

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8 ilde yeni Asliye Ticaret Mahkemesi kuruldu
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