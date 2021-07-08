Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı 8 Temmuz koronavirüs tablosu verileri kamuoyu tarafında merak ediliyor. En son Türkiye corona virüs tablosu detaylarını öğrenmek isteyenler Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesine erişmek isteyenler "8 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı mı?" sorusuna cevap aramayı sürdürüyor. Sağlık Bakanlığı son dakika 8 Temmuz koronavirüs tablosu aracılığıyla bugünkü Türkiye'de güncel Koronavirüs vaka ve vefat rakamları.
Sağlık Bakanlığı son dakika 8 Temmuz koronavirüs tablosu verileri ile Bugünkü Türkiye'de güncel koronavirüs vaka ve vefat rakamları henüz paylaşılmadı. Bakanlık tarafından paylaşıldığında 8 Temmuz korona son durum verileri burada olacak…
VAKA SAYISI: 5 bin 160
VEFAT SAYISI: 52
İYİLEŞEN SAYISI: 4 bin 636
VAKA SAYISI: 5 bin 299
VEFAT SAYISI: 51
İYİLEŞEN SAYISI: 4 bin 446
VAKA SAYISI: 4 bin 678
VEFAT SAYISI: 35
İYİLEŞEN SAYISI: 4 bin 735
VAKA SAYISI: 4 bin 418
VEFAT SAYISI: 50
İYİLEŞEN SAYISI: 4 bin 161
VAKA SAYISI: 4 bin 537
VEFAT SAYISI: 45
İYİLEŞEN SAYISI: 4 bin 913