Ani lokal yağışlar vatandaşa zor anlar yaşatıyor

İstanbul'da günlerdir devam eden lokal yağmurlar vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Sıcak havaya göre giyinen vatandaşlar aniden bastıran yağmurla zor anlar yaşıyorlar.



İstanbul'da hafta başından bu yana devam eden lokal sağnak yağışlar nedeniyle ilçelerde aniden bastıran yağışlar hayatı olumsuz etkiledi.



Kağıthane'de ve Şişli'de aniden bastıran sağanak yağış vatandaşlar zor anlar yaşattı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ıslanmaktan kurtulamadı. Şiddetli yağışla beraber yollarda kısa sürede su birikintileri oluşurken, yağmur kısa süre sonra dindi.



Taksim'de da sağnak lokal yağışlar zaman zaman vatandaşlara zor anlar yaşattı. Hafta başından bu yana ara ara devam eden lokal yağışların Cuma günü itibariyle azalacağı ve haftasonu sıcaklıkların 29 derece civarında güneşli olarak seyredeceği kaydedildi.