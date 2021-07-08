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Giriş Tarihi: 8.7.2021 12:00 Son Güncelleme: 8.7.2021 12:05

Bakan Kurum'dan sevindiren 'Müsilaj' açıklaması: 1 ayın sonunda güzel haber geldi

Bakan Kurum'dan sevindiren 'Müsilaj' açıklaması: 1 ayın sonunda güzel haber geldi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Marmara Denizi'mizdeki müsilaj seferberliğimizde 7 Temmuz itibarıyla 30 günü geride bıraktık. 1 ayın sonunda dün güzel gelişmeler yaşadık. Denizimizde, toplanacak miktarda müsilaj olmaması nedeniyle 7 Temmuz'da temizlik çalışması yapılmadı." dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Bugün ve sonrasında yeniden müsilaj olması halinde temizliğe aynı hızla devam edeceğiz. Valilik ve Belediyelerimize, bilim insanlarımıza çalışmaları için teşekkür ediyorum. 1 aydır gece gündüz demeden sahada özveri gösteren ekip arkadaşlarımın emeğine, yüreğine sağlık." ifadelerini kullandı.

MARMARA'MIZ ARTIK DÜNDEN DAHA TEMİZ VE MAVİ

Bakan Kurum, "Denetimlerimizin otuzuncu gününde toplam; 9 bin 532 denetimi tamamladık. Mevzuata aykırı davranan işletmelerden 47'sini faaliyetten men ettik, 154'üne 19 milyon 589 bin TL idari para cezası uyguladık. Marmara'mız artık dünden daha temiz ve mavi..." dedi.

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Bakan Kurum'dan sevindiren 'Müsilaj' açıklaması: 1 ayın sonunda güzel haber geldi
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