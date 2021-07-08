Bakan Kurum'dan sevindiren 'Müsilaj' açıklaması: 1 ayın sonunda güzel haber geldi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Bugün ve sonrasında yeniden müsilaj olması halinde temizliğe aynı hızla devam edeceğiz. Valilik ve Belediyelerimize, bilim insanlarımıza çalışmaları için teşekkür ediyorum. 1 aydır gece gündüz demeden sahada özveri gösteren ekip arkadaşlarımın emeğine, yüreğine sağlık." ifadelerini kullandı.
MARMARA'MIZ ARTIK DÜNDEN DAHA TEMİZ VE MAVİ
Bakan Kurum, "Denetimlerimizin otuzuncu gününde toplam; 9 bin 532 denetimi tamamladık. Mevzuata aykırı davranan işletmelerden 47'sini faaliyetten men ettik, 154'üne 19 milyon 589 bin TL idari para cezası uyguladık. Marmara'mız artık dünden daha temiz ve mavi..." dedi.