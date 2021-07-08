Bakan Kurum'dan sevindiren 'Müsilaj' açıklaması: 1 ayın sonunda güzel haber geldi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Bugün ve sonrasında yeniden müsilaj olması halinde temizliğe aynı hızla devam edeceğiz. Valilik ve Belediyelerimize, bilim insanlarımıza çalışmaları için teşekkür ediyorum. 1 aydır gece gündüz demeden sahada özveri gösteren ekip arkadaşlarımın emeğine, yüreğine sağlık." ifadelerini kullandı.