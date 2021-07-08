Başkan Arda Cumhurbaşkanı’na hakaretten hakim karşısına çıktı

34. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davanın üçüncü celsesi bugün yapıldı. Erdoğan'ın avukatı, Arda'nın suçunun sabit olduğunu öne sürerek cezalandırılmasını isterken, mahkeme Facebook Inc Şirketinden ilgili bilgi ve belgelerin teminine esas olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri Yetkili Adli Makamına hitaben istinabe yazısı hazırlanmasına, tercümesi yaptırıldıktan sonra ilgili Yetkili Adli Makama iletilmek üzere Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış ilişkiler Genel Müdürlüğüne gönderilmesine karar verdi. Davaya, Başkan Arda katılmadı.

DAVAYA DEVAM EDİLDİ

İzmir'in Gaziemir İlçe Belediye Başkanı Halil Arda, "Cumhurbaşkanına hakaret, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme, halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama, halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçlamasıyla açılan davaya devam edildi.

"CEZALANDIRILSIN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Gülşen Gezici; "Biz daha önce belirttiğimiz gibi facebook dan bilgi ve belge getirtilmesine gerek olmadığını düşünüyoruz, dinlenen tanıklar ve daha önceden sunduğumuz ekran görüntüleri paylaşımların sanığın sayfasından yapıldığını belgelemiştir, sanık da kotasının 5 bini doldurması sebebiyle sayfayı beğeni sayfasına çevirdiğini de beyan etmiştir, bu nedenlerle sanığın cezalandırılmasını talep ediyoruz." dedi.

"REDDEDİYORUZ"

Başkan Arda'nın avukatı ise, "Biz söz konusu paylaşımların müvekkil tarafından yapıldığını reddediyoruz, Siber Suçlardan alınan raporda yazışmaların tespit edilemediği ve Facebook dan tespit edilmesi gerektiği belirtilmiştir, bu nedenlerle ilgili bilgilerin Amerika ya talimat yazılarak Facebook'tan istenmesini talep ediyoruz." açıklamasında bulundu.

MAHKEME YAZI YAZILMASINA KARAR VERDİ

Mahkeme, sanığın üzerine atılı suçlara konu Facebook paylaşımlarının aidiyet ve yapılma şeklinin tespiti açısından sanık adına görünen Facebook paylaşım hesabına ait açılış ve kullanım bilgileri ile paylaşımların ait olduğu zaman dilimi itibariyle erişim esnasında kullandığı ID numarasının tespiti ve İP detay bilgilerinin gönderilmesi için Facebook Inc Şirketinden ilgili bilgi ve belgelerin teminine esas olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri Yetkili Adli Makamına hitaben istinabe yazısı hazırlanmasına, tercümesi yaptırıldıktan sonra ilgili Yetkili Adli Makama iletilmek üzere Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış ilişkiler Genel Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. Dava 9 Aralık'a ertelendi.