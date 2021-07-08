Bebeklerin kimlik kartı ailelerin evine teslim ediliyor

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan e-Doğum Projesi kapsamında bugüne kadar 60 bin 578 bebeğin nüfus kaydı doğduğu sağlık kuruluşu tarafından tescil edildi

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 2018'de başlatılan e-Doğum Projesi kapsamında doğum olaylarının elektronik ortamda nüfus kütüklerine tescil edilmesine yönelik çalışmalar tamamlandı. Çalışma sayesinde e-Doğum uygulaması ile yeni doğan bebeğin nüfus kaydı doğduğu sağlık kuruluşu tarafından yapılarak kimliği ailesinin adresine gönderiliyor. 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununda yapılan düzenleme ile nüfus müdürlüklerinin yanı sıra Sağlık Bakanlığı'na bağlı sağlık kuruluşlarının da doğum olaylarını nüfus kütüklerine tescil edebilmelerine imkân sağlandı Düzenleme sayesinde sağlık kuruluşlarında dünyaya gelen ve isimleri belirlenen bebeklerin doğum bildirimi, nüfus müdürlüklerine gitmeden doğumun gerçekleştiği sağlık kuruluşunda yapılıyor.

BUGÜNE KADAR 60 BİN 578 TESCİL



e-Doğum üzerinden doğum bildirimi yapılabilmesi için çocuğun isminin belirlenmiş olması, anne ve babasının Türk vatandaşı ve evli olması, doğumun gerçekleştiği sağlık kuruluşundan taburcu olunmamış olması ve sağlık kuruluşundan talep edilmesi gerekiyor. Doğum tescili sağlık kuruluşlarında yapılan bebekler nüfus kayıtlarına tescil ediliyor, adres kaydı oluşturuluyor ve T.C. kimlik kartı başvurusu oluşturularak ailelerinin adreslerine gönderiliyor. Sağlık Bakanlığı ile ortak yürütülen çalışmalar kapsamında, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce sağlık kuruluşu personellerine verilen eğitimler sonucu 81 ilde toplam 210 sağlık kuruluşu yetkilendirilerek bugüne kadar 60 bin 578 doğum tescil işlemi sağlık kuruluşları tarafından tescil edildi. İlerleyen zamanlarda gerekli eğitim ve altyapı çalışmaları tamamlanarak tüm sağlık kuruluşlarında e- Doğum uygulamasına geçilmesi hedefleniyor. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce hayata geçirilen uygulama ile birlikte bürokrasi ve kırtasiyecilik azaltılarak vatandaşlarımızın hayatı kolaylaştırıldı.