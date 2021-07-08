Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan AB Komisyonu Başkanı Leyen'in açıklamasına tepki

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lefkoşa'da Polis Müdürlüğü Araç ve Malzeme Teslim Törenine katıldı ve önemli mesajlar verdiler.

Oktay "KKTC ile dayanışma ruhumuzu perçinleyeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, "Kıbrıs konusunda asla "asla" demeyin. Yeni bir müzakere süreci olacaksa ancak iki devlet arasında olabilir. İki devlet de eşittir, egemendir, bağımsızdır. " ifadelerini kullanadı.

Fuat Oktay, "Sayın Cumhurbaşkanımız vicdanların, mazlumların sesidir. Hakkın ve haklının yanında dimdik durdu, yarın da duracak." mesajını verdi.

AB Komisyonu Başkanı Leyen'in açıklamasına sert tepki gösteren Oktay, "AB'nin, bugüne dek haksızlığa, eşitsizliğe, Akdeniz ve Ege'deki dramlara, insani krizlere 'asla ve asla' dediğine şahit olmadık." açıklamasını yaptı.

BAŞKAN ERDOĞAN KKTC'YE GİDECEK

Oktay, "Sayın Cumhurbaşkanımız 20 Temmuz'da Kıbrıs'a ziyaret gerçekleştirecektir." dedi.