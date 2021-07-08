Datça’da tek çözüm TOKİ

Datça Belediyesinin Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı yapıldı. Toplantıda, yüksek ev kiraları ve imar planı gündem oldu. AK Partili Belediye Meclis Üyesi Haluk Laçin, yükselen ev kiraları ve imar planı ve ilgili imar komisyon raporunun hala yüklenici firma tarafından hazırlanmamasını eleştirdi. Laçin, bu duruma bir çözüm önerisi sundu. Laçin, "İlçemize duyulan hayranlık ev kiralarını yükseltti. Memur ve orta gelirli vatandaşlarımız için TOKİ Datça'ya gelmeli. Datça Belediyesi TOKİ'yi davet etmeli" dedi.

Yaka Mahallesi ve Kumyer Mevkiinde, koruma amaçlı nazım ve imar planıyla ilgili, komisyon raporunun hala yüklenici şirket tarafından hazırlanmamasına dikkati çeken Laçin, "İlgili dosya 06/04/2021 tarihinde meclisimizce komisyonumuza havale edilmiş olup dosyada bulunan eksiklerden dolayı karara varılamamış ve yeterli çalışma yapılamamıştır. Eksiklerin hala giderilmemiş olmasından dolayı, geçen ay meclis toplantımızda belirttiğim gibi komisyonda bekletilmesi yerine dosyanın ilgili firmaya iade edilmesini talep ediyorum" diye konuştu.

Konunun komisyonda bekletilmesi belediye meclisinde oylandı. Cumhur İttifakını oluşturan AK Parti ve MHP'li meclis üyelerinin 4 ret oyuna karşı, CHP'li meclis üyelerinin 11 oyuyla bekletilmesi kabul edildi.

Datça Belediye Başkanı konuyla ilgili, "Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, İmar Planlama Daire Başkanı Cem Dedeş ile Muğla'ya geldiğinde eşinin rahatsızlığı nedeni ile görüşemedik. Ama bu konuyu görüşüp bir an önce çözeceğiz" ifadelerini kullandı.