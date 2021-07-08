Drone ile yakaladılar! Havadan böyle görüntülendi

Drone uygulaması yapan İstanbul Polisi; emniyet şeridi ihlali yapan bir sürücüyü havadan tespit etti. Ceza yazılan sürücünün aracından uyuşturucu madde çıktı. O anlar Drone kamerasına yansıdı.

İstanbul Emniyeti Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Polisleri; E-80 TEM Otoyolu Ispartakule mevkisinde Drone destekli trafik uygulaması yaptı. Trafikte seyir halindeyken emniyet şeridi ihlali yaptığı tespit edilen bir araç durduruldu. O anlar Drone kamerasına yansıdı. Araç sürücüsü Ö.A. isimli kişinin tedirgin davranışlar sergilediğini ve elindeki bir nesneyi araç koltuğunun cep kısmına koyduğunu gören polisler araçta yapılan aramalarda üç gram esrar maddesi ele geçirdi. İdari trafik cezası kesilen sürücüye ayrıca "Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurmak" suçundan ötürü yasal işlem yapıldı.