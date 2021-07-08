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Haberler Gündem Haberleri Firari 19 şüpheli gözaltına alındı
Giriş Tarihi: 8.7.2021

Firari 19 şüpheli gözaltına alındı

İSTANBUL'DA, FETÖ'nün "gaybubet evi" olarak bilinen 23 ayrı hücre evine operasyon düzenlendi. 23 adrese yapılan baskınlarda, 19 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda dijital materyal ve yüklü miktarda para ele geçirildi. Polis ekiplerince yapılan operasyonda firari durumda olan ve adreslerinde bulunamayan 4 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenilirken, gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Adana ve Kahramanmaraş'ta Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Emir SONER-Ziya RAMOĞLU/SABAH
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Firari 19 şüpheli gözaltına alındı
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