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Giriş Tarihi: 8.7.2021 12:58

'İBB Halk Ekmek büfesi engellendi' yalanını paylaştı, Zeytinburnu Belediyesi yalanladı!

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
'İBB Halk Ekmek büfesi engellendi' yalanını paylaştı, Zeytinburnu Belediyesi yalanladı!

İBB ile ilgili haberleri sosyal medyadan paylaşan @ibbhaberleri isimli hesap, Zeytinburnu Belediyesi'nin İBB Halk Ekmek büfelerini engellediği yönünde yalan içerik paylaştı. Zeytinburnu Belediyesi resmi Twitter hesabından bu yalana anında cevap vererek yapılmak istenen algıyı bozdu. Zeytinburnu Belediyesi, İBB Halk Ekmek'in son 2 yılda 9 büfe için belediyeye başvurup yer istediğini, bu taleplerin 8'ine olumlu cevap verildiğini belirterek, "İBB Halk Ekmek'ten Abay Meydanı'ndaki büfeye alternatif yer bildirmelerini bekliyoruz. Yanlış ve/veya yalan olan paylaşımınızı düzeltmenizi rica ederiz" dedi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile ilgili haberleri sosyal medyadan paylaşan @ibbhaberleri isimli hesap, Zeytinburnu'ndaki İBB Halk Ekmek büfeleriyle ilgili yalan içerik paylaştı. Zeytinburnu Belediyesi'nin İBB'nin Halk Ekmek büfelerini engellemiş gibi bir algı yapmaya çalışan @ibbhaberleri hesabından, "Yine Halk Ekmek, yine engelleme" başlığı atılarak, "Zeytinburnu Belediyesi'nin ilçeye açılmak istenen Halk Ekmek büfesine, 'Yaya sirkülasyonuna engel oluyor' gerekçesiyle 3 aydır izin vermediği öğrenildi" ifadelerine yer verildi.

İBB HALK EKMEK 2 YILDA 9 BÜFE İÇİN BELEDİYEDEN YER İSTEDİ, 8 TANESİNE OLUMLU CEVAP VERİLDİ

İBB Halk Ekmek büfelerine engelleme yapılıyormuş algısı verilmeye çalışılınca ve yalan içerik paylaşılınca Zeytinburnu Belediyesi resmi Twitter hesabından @ibbhaberleri isimli hesabın bu yalan içeriğine anında cevap verdi. Zeytinburnu Belediyesi, sosyal medya hesabından, "İBB Halk Ekmek, son 2 yılda 9 büfe için belediyemizden yer istemiş, bu taleplerin 8'ine olumlu cevap verilmiştir. İBB Halk Ekmek'ten Abay Meydanı'ndaki büfeye alternatif yer bildirmelerini bekliyoruz. Yanlış ve/veya yalan olan paylaşımınızı düzeltmenizi rica ederiz" ifadelerini kullandı.

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'İBB Halk Ekmek büfesi engellendi' yalanını paylaştı, Zeytinburnu Belediyesi yalanladı!
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