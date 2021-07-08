'İBB Halk Ekmek büfesi engellendi' yalanını paylaştı, Zeytinburnu Belediyesi yalanladı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile ilgili haberleri sosyal medyadan paylaşan @ibbhaberleri isimli hesap, Zeytinburnu'ndaki İBB Halk Ekmek büfeleriyle ilgili yalan içerik paylaştı. Zeytinburnu Belediyesi'nin İBB'nin Halk Ekmek büfelerini engellemiş gibi bir algı yapmaya çalışan @ibbhaberleri hesabından, "Yine Halk Ekmek, yine engelleme" başlığı atılarak, "Zeytinburnu Belediyesi'nin ilçeye açılmak istenen Halk Ekmek büfesine, 'Yaya sirkülasyonuna engel oluyor' gerekçesiyle 3 aydır izin vermediği öğrenildi" ifadelerine yer verildi.

İBB HALK EKMEK 2 YILDA 9 BÜFE İÇİN BELEDİYEDEN YER İSTEDİ, 8 TANESİNE OLUMLU CEVAP VERİLDİ

İBB Halk Ekmek büfelerine engelleme yapılıyormuş algısı verilmeye çalışılınca ve yalan içerik paylaşılınca Zeytinburnu Belediyesi resmi Twitter hesabından @ibbhaberleri isimli hesabın bu yalan içeriğine anında cevap verdi. Zeytinburnu Belediyesi, sosyal medya hesabından, "İBB Halk Ekmek, son 2 yılda 9 büfe için belediyemizden yer istemiş, bu taleplerin 8'ine olumlu cevap verilmiştir. İBB Halk Ekmek'ten Abay Meydanı'ndaki büfeye alternatif yer bildirmelerini bekliyoruz. Yanlış ve/veya yalan olan paylaşımınızı düzeltmenizi rica ederiz" ifadelerini kullandı.