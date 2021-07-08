İtalya’da son 24 saatte bin 394 yeni vaka

İtalya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında günlük vaka sayısı yeniden binin üzerine çıktı. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 174 bin 852 korona virüs testi yapıldığı ve bin 394 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 267 bin 105'e ulaştığı kaydedildi. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 13 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 127 bin 741'e yükseldiğini açıkladı.

Bakanlık, son 24 saatte bin 749 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 41 bin 469 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarının sayısı ise 180 olarak sabit kaldı. İtalya'da bugüne kadar 55 milyon 692 bin 232 doz Covid-19 aşısı uygulanırken, 22 milyon 190 bin 177 kişiye aşının her iki dozu yapıldı.