İyi Partili belediyede skandal sürgün! İK müdürü kadın ve eşine mobbing

Ancak şu ana kadar gerekli koşullar sağlanmadı. Karısı gibi bilgisayar işletmeni kadrosunda bulunan Emre Ekiz, bilgisayar bulunmayan mezarlıkta önceki gün göreve başladı. Ekiz mezarlıkta bir odası bulunmadığı için musalla taşının yanındaki bankta oturarak mesaisini tamamlıyor.