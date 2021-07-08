Şehitlik onu dağda değil başkentte buldu

FETÖ'cü hainlerin şehit ettiği gençlerden biri de Ömer Takdemir'di (20). Ankara
'nın Kahramankazan
ilçesinde yaşayan Ayfer -Nihat Takdemir çiftinin 3 çocuğundan biriydi. Ömer, darbe haberini duyunca, bayrağını omzuna asıp Akıncı Üssü'ne koştu, sırtından kalleşçe vuruldu. Baba Tokdemir SABAH'a konuştu: "Şehit olmak hep hayaliydi, 'Askere gidip şehit olacağım' derdi. Şehadet dağlarda değil başkentte nasip oldu yavrumuza. Acısı yüreğimizde sönmeyen bir ateş, ama gururu bambaşka. 15 Temmuz ruhu her vatan evladında olmalı. 15 Temmuz'a tiyatroydu diye alay edenler gidip evlatlarımızın mezarını ziyaret etsinler. O geceyi milletçe unutmamalıyız."