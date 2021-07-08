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Giriş Tarihi: 8.7.2021 11:49 Son Güncelleme: 8.7.2021 12:04

Son dakika: Bakan Koca açıkladı! Son 10 günde 8 milyon dozdan fazla aşı yapıldı

Son dakika: Bakan Koca açıkladı! Son 10 günde 8 milyon dozdan fazla aşı yapıldı

Son dakika açıklamasında bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşılama sayısıyla ilgili durumu paylaştı. Bakan Koca "Son 10 günde yapılan aşı sayısı 8 milyon dozu geçti." dedi. Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de toplam aşılama sayısı da 55 milyon 700 bini geçti.

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de gerçekleşen aşılama sayısıyla ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Türkiye'de toplam aşılama sayısı 55 milyon 700 bin sınırını aşarken son 10 günde 8 milyon doz aşı yapıldı.

AŞILAMA HIZLA DEVAM EDİYOR

Bakan Fahrettin Koca'dan "Son 10 günde yapılan aşı sayısı 8 milyon dozu geçti." paylaşımı geldi.

SON 24 SAATİN VAKA SAYISI 5 BİN 160

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 226 bin 651 koronavirüs testi yapıldı, 5 bin 160 kişinin testi pozitif çıktı, 52 kişi hayatını kaybetti.

UYGULANAN DOZ MİKTARI TOPLAMDA 55 MİLYONU AŞTI

Ülke genelinde toplamda uygulanan 1. doz aşı miktarı 37 milyondan fazlayken 2. doz uygulanan aşı miktarı ise 16 milyonu aştı. Toplam uygulanan doz miktarı ise 55 milyon 700 bini geçti.

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Son dakika: Bakan Koca açıkladı! Son 10 günde 8 milyon dozdan fazla aşı yapıldı
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