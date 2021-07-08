Son dakika: Bakan Koca açıkladı! Son 10 günde 8 milyon dozdan fazla aşı yapıldı

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de gerçekleşen aşılama sayısıyla ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Türkiye'de toplam aşılama sayısı 55 milyon 700 bin sınırını aşarken son 10 günde 8 milyon doz aşı yapıldı.
AŞILAMA HIZLA DEVAM EDİYOR
Bakan Fahrettin Koca'dan "Son 10 günde yapılan aşı sayısı 8 milyon dozu geçti." paylaşımı geldi.
SON 24 SAATİN VAKA SAYISI 5 BİN 160
Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 226 bin 651 koronavirüs testi yapıldı, 5 bin 160 kişinin testi pozitif çıktı, 52 kişi hayatını kaybetti.