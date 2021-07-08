Son dakika: Bakan Koca açıkladı! Son 10 günde 8 milyon dozdan fazla aşı yapıldı

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de gerçekleşen aşılama sayısıyla ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Türkiye'de toplam aşılama sayısı 55 milyon 700 bin sınırını aşarken son 10 günde 8 milyon doz aşı yapıldı.