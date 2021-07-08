Turizmde rezervasyon patlaması! Bayramda boş tekne ve otel kalmadı

Doğa harikası coğrafyasında her yıl milyonlarca turistin tatillerini geçirdiği, 'mavi yolculuğun kalbi' Muğla'da, turizm de hareketlendi. Koronavirüs tedbirlerinde normalleşme kararları, uçuş yasaklarının kalkması ve yaklaşan Kurban Bayramı öncesi, turistik tesislerde ve 'mavi turlarda' rezervasyon yoğunluğu yaşandı.

Sektör temsilcileri, turistik tesislerde iç dış pazardan rezervasyonlarda ciddi hareketlilik olduğunu, mavi turlarda ise talep patlaması yaşandığını kaydetti. Mavi turlarda, istisnalar hariç boş ticari yat kalmadığı ifade edildi, tur teknelerinin ise bayram öncesi ve süresince tamamen dolu olacağı bildirildi.

TESİSLER DOLMAYA BAŞLADI

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı ve Güney Ege Turistik Otelciler İşletmecileri Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu, bölgedeki tesislerin bayrama hazır olduğunu söyledi. İç pazarda ciddi hareketlilik yaşandığını, uçuş yasaklarının da kalkmasının turizmi olumlu etkilediğinin altını çizen Bülent Bülbüloğlu, "Şuanda rezervasyonlar bayram için iyi gidiyor. İç ve dış pazarda ciddi hareketlilik var. Rusya, Almanya, Hollanda ve Fransa'nın uçuş yasaklarını kaldırması, bizim için önemli ve olumu yönde olan karardı. Turizmciler olarak sadece bu pandemi dönemi özelinde beklentilerimiz karşılandı. Tesisler de dolmaya başladı. Bayram öncesi ve süresince boş yer kalmayacağını tahmin ediyorum" diye konuştu.

MAVİ TURLAR DOLDU

İMEAK Deniz Ticaret Odası Marmaris Şubesi Başkanı Halil Bağlı, turizm sezonu boyunca mavi yolculuğun kalbinde, en hareketli dönemin yaşandığını kaydetti. Turlarda ciddi talep patlaması yaşandığını vurgulayan Halil Bağlı şöyle konuştu: "Yeşilin mavinin her tonunu bünyesinde barındıran bölgemizde, mavi turlara ciddi bir ilgi var. En iyi dönemini geçiriyor diyebilirim. Bayram öncesi ve süresince istisnalar hariç boş teknemiz kalmadı. Tur teknelerinin de aynı yoğunluğu yaşayacağını düşünüyorum. Doğa harikası bölgemizde tatil yapma isteyen misafirlerimiz özellikle rezervasyonlarda acele etmelerini tavsiye ederim"