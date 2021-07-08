Utanmaz hırsız! Misafir olduğu evden motosiklet çaldı

İstanbul Esenyurt'ta misafir olduğu evden aldığı motosiklet anahtarıyla, motosiklet ve kaskını çalan Batır Rozıev (45) hakkında nitelikli hırsızlık' suçundan 7 yıla kadar hapsi istemiyle iddianame düzenlendi. Şüpheli Rozıev'in savunmasında ise motosiklet ve kaskı çaldığını söyleyerek, suçu kabul ettiği öğrenildi.



Büyükçekmece Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Esenyurt'ta bulunan bir adreste şüpheli Batır Rozıev'in müşteki Onur Ö.'nün evinde misafir olarak kaldığı aktarıldı. Şüpheli Batır Rozıev'in evinde misafir olarak kaldığı Onur Ö.'ye ait motosikletin anahtarını evden aldığı ifade edildi. Şüpheli Rozıev'in motor ve kaskını çalarak kaçtığı belirtildi. Olayın ardından Onur Ö. şüpheliden şikayetçi oldu. Yapılan çalışma sonucu şüpheli Batır Rozıev yakalandı. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Rozıev'in motosiklet anahtarını ve kaskını aldığını söylediği ve suçu itiraf ettiği kaydedildi.

Hazırlanan iddianamede, görevlilerce düzenlenen tutanak, müşteki beyanları ve şüpheli savunması tüm dosya kapsamında 'nitelikli hırsızlık' suçundan 3 yıldan 7 yıla kadar hapsi istendi.