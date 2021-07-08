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Giriş Tarihi: 8.7.2021 11:54

Uyuşturucuları camdan attılar! 1 kilograma yakın Bonzai çıktı

EMİR SOMER EMİR SOMER
Uyuşturucuları camdan attılar! 1 kilograma yakın Bonzai çıktı

İstanbul’da iki uyuşturucu satıcısı uyuşturucu maddeleri operasyon düzenlenen evlerinin camından attı. 728 gram sentetik uyuşturucu Bonzai ele geçirildi.

İstanbul'da iki uyuşturucu satıcısı uyuşturucu maddeleri operasyon düzenlenen evlerinin camından attı. 728 gram sentetik uyuşturucu Bonzai ele geçirildi.

İstanbul Emniyeti; Sancaktepe'de uyuşturucu operasyonu düzenledi. A.Ç. ve T.D. isimli iki şüpheli Çekmeköy İlçesi Mehmet Akif Mahallesi'nde yakalandı. Şüphelilerin şeffaf bir poşet içerisinde bulunan uyuşturucu maddeleri pencereden aşağıya attıkları tespit edildi. Yapılan aramalarda; 728 gram sentetik uyuşturucu Bonzai maddesi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 490 lira nakit para ele geçirildi. Haklarında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı Veya Ticareti" suçundan ötürü adli işlem yapılan A.Ç. ve T.D. isimli iki şüpheli "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Uyuşturucuları camdan attılar! 1 kilograma yakın Bonzai çıktı
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