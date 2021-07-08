Yağmur ve kaygan yol kaza yaptırdı

Yaz mevsiminin gelmesine rağmen lokal olarak yağan yağmur nedeniyle Bir otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek kayıp bariyere çarptı. Kaza sonucu araç içinde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı.





Kaza dün saat 09.00 sıralarında Kağıthane Cendere Caddesinde meydana geldi. Yağan yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda seyir halinde bulunan A.S. isimli sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek kayarak bariyerlere çarptı. Savrulan otomobil yaklaşık 50 metre ileride tekrar bariyerlere çarparak durdu.





Sürücü A.S. araç içinde sıkıştığı yerden kurtarılması için itfaiyeye ve polis etkiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden kurtarmaya çalışırken, sağlık ekipleri de yaralı sürücüye ilk müdahalede bulundu. Sıkıştığı otomobil içinden kurtarılan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.