15 Temmuz’un şahitleri 81 ilde

Toplumsal hafızamızda iz bırakan acı hatıralarla dolu 15 Temmuz'un 5'inci yıl dönümünde şehitlerimizi anmak ve ahdevefamızı sunmak adına Kadın ve Demokrasi Derneği'nce "BİZ 81'İZ" projesi başlatıldı. Dileyen vatandaşlar www.biz81iz.com adresine girerek videolarını yükleyebilecek.

Proje kapsamında 15 Temmuz'un şahitleri, yaşadıklarını anlatarak duygularını anlatabilecek. Videolar Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nde düzenlenecek program ile vatandaşlarla buluşacak.

KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu, KADEM Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç ile şehit yakını ve gazilerin katılacağı tören; 12 Temmuz Pazartesi günü saat 10.30'da başlayacak.

Pandemi şartları nedeniyle sadece basına ve özel davetlilere açık gerçekleşecek olan programda, KADEM'in yürüttüğü ve 15 Temmuz şahitliklerinin anlatıldığı videolardan oluşan Biz 81'iz projesine gelen duygu yüklü videolardan özel bir kesit gösterilecek.

Dernek başkanları ve KADEM Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın konuşma yapacağı programda, şehit yakınları ve gaziler de o geceye ve bu güne dair duygularını paylaşacak.

BİZ 81'İZ NEDİR?

15 Temmuz hain darbe girişimini şahitlerin dilinden gelecek nesillere aktarmayı hedefleyen dijital hafıza projesi "Biz 81'iz", 15 Temmuz hain darbe girişimini şahitlerin dilinden kayıt altına aldı. Proje, düzenlenen programla birlikte 5 bini aşkın videoyla birlikte toplumsal hafızanın görsel bir parçası olmak üzere 15 Temmuz Derneği'ne devrediliyor.