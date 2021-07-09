Ailece çok mutluyuz

TOKİ
1 Milyonuncu Konut Anahtar Teslim Töreni'nde 1 milyonuncu konutun sahibi olarak anahtarlarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'dan elinden alan Mülazım Doğan SABAH'a konuştu:
Sincan Saraycık TOKİ Konutları
'nda 1 milyonuncu aile olarak çok mutlu olduk. İyi ki bu projeden ev aldık, çünkü çok konforlu, hayatımızı çok kolaylaştırdı. Ayrıca anahtarı Cumhurbaşkanımızın elinden aldığımız için de tarifi imkânsız mutluluk içindeyiz. TOKİ'ye, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
'na ve Sayın Cumhurbaşkanımıza bu güzel projeleri için teşekkür ederim. 1 milyon konutla yaklaşık 6 milyon kişi konforlu yaşama geçti. Kentsel dönüşüm çalışmalarıyla da vatandaşlarımız sağlam ve konforlu konutlarına kavuştu. Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz.