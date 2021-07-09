AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Hayvanları Koruma Kanunu açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Varoluş bir bütündür. Hayvanlar, bitkiler ile toprak, su ve hava dünya hayatında kader arkadaşlarımızdır. Bu bütünlüğü korumak zaruridir. Bu bilinçle hareket ediyoruz. Cumhurbaşkanımız bu düzenlemenin hazırlanması için çok büyük hassasiyet gösterdi.

BAŞKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR!

TBMM Grubumuz 'Hayvanları Koruma Kanunu ile Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni hazırladı. Teklif TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Tüm bu süreç boyunca toplumumuzun bilinçlenmesi, insani ve vicdani duyarlılığın artırılması ve siyasi farkındalığın güçlenmesi noktasında sivil toplum örgütlerinin çok değerli katkıları oldu. Bu vesileyle düzenlemenin hazırlanmasına liderlik eden Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, teklifin yasalaşmasını takdir eden yüce Meclise, sivil toplum kuruluşlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

