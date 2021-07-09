Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Hayvanları Koruma Kanunu açıklaması
Giriş Tarihi: 9.7.2021 11:10

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Hayvanları Koruma Kanunu açıklaması

İHA
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Hayvanları Koruma Kanunu açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, TBMM Genel Kurulunda kabul edilen Hayvanları Koruma Kanunu'na ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında; "Tüm bu süreç boyunca toplumumuzun bilinçlenmesi, insani ve vicdani duyarlılığın artırılması ve siyasi farkındalığın güçlenmesi noktasında sivil toplum örgütlerinin çok değerli katkıları oldu. Bu vesileyle düzenlemenin hazırlanmasına liderlik eden Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, teklifin yasalaşmasını takdir eden yüce Meclise, sivil toplum kuruluşlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Varoluş bir bütündür. Hayvanlar, bitkiler ile toprak, su ve hava dünya hayatında kader arkadaşlarımızdır. Bu bütünlüğü korumak zaruridir. Bu bilinçle hareket ediyoruz. Cumhurbaşkanımız bu düzenlemenin hazırlanması için çok büyük hassasiyet gösterdi.

BAŞKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR!

TBMM Grubumuz 'Hayvanları Koruma Kanunu ile Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni hazırladı. Teklif TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Tüm bu süreç boyunca toplumumuzun bilinçlenmesi, insani ve vicdani duyarlılığın artırılması ve siyasi farkındalığın güçlenmesi noktasında sivil toplum örgütlerinin çok değerli katkıları oldu. Bu vesileyle düzenlemenin hazırlanmasına liderlik eden Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, teklifin yasalaşmasını takdir eden yüce Meclise, sivil toplum kuruluşlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Hayvanları Koruma Kanunu açıklaması
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA