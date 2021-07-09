Akıncı’dan irtifa rekoru

BAYKAR tarafından üretilen Bayraktar AKINCI TİHA
(Taarruzi İnsansız Hava Aracı), milli olarak geliştirilen bir hava aracıyla ulaşılan en yüksek irtifaya çıkarak, Türk havacılık
tarihinin irtifa rekorunu kırdı. Baykar'ın açıklamasına göre, tasarım doğrulama faaliyetleri kapsamında Savunma Sanayii Başkanlığı
ve kullanıcı kuvvetlere ait resmi heyetlerin huzurunda gerçekleşen Uzun Uçuş ve Yüksek İrtifa Performans Testi'nde havalanan AKINCI, 38 bin 39 feete (11 bin 594 metre) çıktı. Böylece ilk kez milli olarak geliştirilmiş bir hava aracı ile gökyüzünde bu yüksekliğe ulaşılmış oldu. AKINCI bu uçuşta 25 saat 46 dakika havada kaldı.
Çorlu
'daki AKINCI Uçuş
Eğitim ve Test Merkezi'nden yönetilen AKINCI, 7 bin 507 kilometre yol kat etti. Bugüne kadar test ve eğitim uçuşlarında 870 sorti yapan AKINCI, toplamda 347 saat 28 dakika uçuş gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir
, AKINCI'nın başarısını tebrik etti. Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar
da "AKINCI 38 bin 39 feet irtifaya kadar yükselerek milli bir hava aracıyla çıkılan en yüksek irtifa rekorunu kırdı. Kocaman bir Maşallah'ınızı alır. Bakalım 40 bin feet'e çıkıp kendi rekorunu ne zaman kıracak?" değerlendirmesinde bulundu. Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar
ise "Darısı nice rekorlara" ifadelerini kullandı.