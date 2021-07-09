AP’nin kararı hadsizlik ve ikiyüzlülük

TÜRKİYE
, Avrupa Parlamentosu
'nda (AP) kabul edilen 'HDP özelinde Türkiye'deki muhalefete baskı' başlıklı karara sert tepki gösterdi. Açıklamada, "Karar, AP'nin gerçeklerden kopuk, ideolojik ve yanlı tutumunun yeni bir örneğidir" denildi. Avrupa Birliği
(AB) içinde, terörizmi kınamamak, parti kapatma nedenlerinden biri olarak kabul edilirken, Türkiye'de milletvekillerinin terörle ilişkisi olduğuna dair ciddi iddialar bulunan bir siyasi parti hakkında başlatılmış hukuki sürecin, peşin hükümle karşılandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Sürekli yargı bağımsızlığından bahsedenlerin, başka ülkelerin yargı süreçleri hakkında ültimatom vermeye kalkmaları, sadece haddini aşmak değil tam bir ikiyüzlülüktür. Terör örgütleri üyelerini parlamentodaki odalarında ve koridorlarında ağırlayanların, böyle bir çifte standardı benimsemeleri ve bu kararı kabul etmeleri şaşırtıcı değildir. Üzerine inşa edildiği değerleri ideolojilere kurban eden AP'nin bu tür kararlar nedeniyle itibarını yitirdiğini de hatırlatmak isteriz." ANKARA