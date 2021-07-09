Avara kasnak gibi dolaşanlara memleketi teslim edemeyiz

BAŞKAN ERDOĞAN, AK PARTİ
GENİŞLETİLMİŞ İL BAŞKANLARI TOPLANTISI'NDA KONUŞTU:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, dün AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı. AK Parti Genel Merkezi
'nde yapılan toplantıda konuşan Erdoğan şunları söyledi:
Son 8 yıldır, ülkemizle birlikte partimizin ve şahsımızın da yaşadığı kesintisiz saldırı sürecinden milletimizden aldığımız destekle dimdik çıkmayı başardık. Fitili ilk Gezi olaylarıyla ateşlediler. Ardından FETÖ
'nün 17/25 Aralık kumpasını devreye soktular. CHP
'nin borazanlığını yaptığı süreci seçimlerde kullanmaya çalıştılar. Sonra PKK
sahne aldı. Sınırlarımız içinde başaramadıkları tezgâhı sınır ötesinde kurmaya kalktılar.
15 Temmuz
, FETÖ eliyle gerçekleştirilen, arkasında daha büyük şebekenin olduğu tarihimizin en büyük kalkışmalarından biridir. Kur üzerinden faizleri ve enflasyonu yükselterek ülkemizi ekonomik krizlerin altında ezmek için atağa kalktılar. Yurt dışındaki altınlarımızın tamamını ülkemize getirmek, döviz rezervlerimizi güçlendirmek suretiyle hazırlıklarımızı önceden yapmıştık.
Milletimize özellikle de gençlerimize sesleniyorum, müsterih olun, bu ülkedeki hiçbir birey, hiçbir insanımız sahipsiz değildir.
Dünyanın siyasi, diplomatik, askeri olarak en güçlü ülkeleri arasına girmek için 2023
virajını kazasız belasız dönmemiz gerekiyor. 2023 seçimleri çok önemli hale gelmiştir. Türkiye
'ye diz çöktürememenin öfkesinde olanlar niyetlerini gizleme gereği bile duymuyorlar. Muhalefetin giderek çirkinleşen, arsızlaşan kin ve nefret kokan üslubu 2023 için telaşlarını da ele veriyor. Bu kesimin aktörleri PKK'dan FETÖ'ye tüm terör örgütlerinin, ABD
'ye kadar yeminli Türkiye düşmanlarının desteğine layık olmak için canhıraş bir uğraş içinde. Yalanı ne kadar büyük söylerlerse, inandırmasının da o kadar kolay olacağı telkinine öylesine inanmışlar ki freni patlamış kamyon gibi yokuş aşağı gidiyorlar. Kurdukları yalan ve iftira dünyasını tek hakikat gibi herkese dayatmaya çalışıyorlar.
2023 tamamen seçim yılıdır. İstikametini kaybetmiş, avara kasnak gibi dolaşanlara bu memleketi teslim edemeyiz. Seçimlere kadar önümüzde yaklaşık 2 yıllık vakit var. Sizlerden bu vaktin her gününü, her anını en verimli, en dolu şekilde değerlendirmenizi istiyorum. Gelecek nesillere yoğun bir vebalin altındayız.
SEN BU KAFAYLA DAHA ÇOK GİDERSİN
UÇAKLARI satacakmış. Devlet yönetmenin ne anlama geldiğinden haberin yok. Uçakları satınca devleti yönetmiş mi oluyorsun? Dünyayı dolaşacaksın. Neyle? Tarifeli uçaklarla mı? Trene binersin, otobüslerle beraber seyahat edersin. Sonra da "Ben muasır medeniyetler seviyesi üzerine çıkacağım" dersin, Atatürkçü ya... Sen bu kafayla daha çok gidersin. Millet İttifakı'nın diğer üyeleri de bunlardan farklı değil zaten.
İLAVE DESTEK ADIMLARI ATABİLİRİZ
SALGIN dönemi, bize bu tuzakları kuranların kırılgan ekonomik, sosyal ve siyasi yapıya sahip olduklarını gösterdi. Devletimizin imkânlarını milletimizin emrine vererek en az mağduriyet, en çok kazançla bu sürecin geride kalmasını sağladık. Yatırım, üretim, istihdam, ihracat, büyüme odaklı destek ve teşvik politikalarımızla herkesten daha ileri bir seviyeye ulaştık. Önce vatandaşlarımızın huzurunu, güvenliğini, refahını sağlamak mecburiyetindeyiz. Salgının seyrine, ekonomideki gelişmelere bakarak ilave destek adımları da atabiliriz.
ZELENSKİ İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye-Ukrayna ilişkilerini geliştirecek hususlar ve bölgesel gelişmeler ele alındı. ANKARA