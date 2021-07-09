Bidon bidon etil alkolle yakalandı!

İstanbul'da sahte içki imalatı ve sevkiyatı yapılan bir araçta sahte içki imalatında kullanılan bin 70 litre etil alkol ele geçirildi.

İstanbul Polisi; Kartal İlçesi'ne bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde bir arazi içerisinde park halinde bulunan aracı şüphe üzerine kontrol etti. İçerisinde alkol bulunan şeffaf bidonlar olduğu ve çevreye koku yaydığı belirlenen aracın sahibi A.K. gözaltına alındı. Araç içerisinde yapılan aramalarda; 1.070 litre etil alkol, 18.59 litre konsantre madde, 78.53 litre sıvı madde, bir boş bidon, üzerinde hortumlar bulunan bir elektronik cihaz, bir adaptör ve 20 etiket ele geçirildi.