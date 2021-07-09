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Giriş Tarihi: 9.7.2021 12:55

Bir haftada 52 kilo zehir buldular! 758 şüpheli yakalandı

EMİR SOMER EMİR SOMER
Bir haftada 52 kilo zehir buldular! 758 şüpheli yakalandı

İstanbul’da bir haftalık sürede düzenlenen seri uyuşturucu operasyonlarında 52 kilo 421 gram uyuşturucu ele geçirildi. 758 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da bir haftalık sürede düzenlenen seri uyuşturucu operasyonlarında 52 kilo 421 gram uyuşturucu ele geçirildi. 758 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; &quot;Torbacı&quot; olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına Sarıyer ve Zeytinburnu'nda peş peşe operasyonlar düzenledi. 29 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 566 gram sentetik uyuşturucu Bonzai maddesi, 134 gram Metamfetamin maddesi, 111 gram Esrar maddesi, altı gram Kokain maddesi, 23 kök Hint Keneviri, üç ruhsatsız tabanca ve 151 mermi ele geçirildi. 28 Haziran ile 4 Temmuz 2021 tarihleri arasında düzenlenen seri operasyonlarda 52 kilo 421 gram uyuşturucu madde ve dokuz bin 10 uyuşturucu hap ele geçirildiği, 758 şüphelinin gözaltına alındığı ve 67'sinin tutuklandığı belirtildi.

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Bir haftada 52 kilo zehir buldular! 758 şüpheli yakalandı
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