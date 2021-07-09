CHP’li belediyeye bozuk yol tepkisi

Maddi hasarlı kaza Ceyhan'ın Burhaniye Mahallesi 613 sokak'ta meydana geldi. Kargo dağıtmak için hafif ticari aracıyla seyir halinde olan Ali Can Erten, belediye tarafından kapatılmayan rögara düştü. Kazayı şans eseri yara almadan atlatan Erten yaşadıklarını şöyle anlattı: "Kaza yaptığım yer zaten dar bir sokak. Yolun sol tarafında bir araba vardı, onu kontrol ederken rögar kör tarafta kaldı.





Deliği araç içindeyken görmek imkansız. Sağ ön teker rögara düşünce aracın arka sol tekeri havaya kalktı. Sağ olsun komşular yetişti. 3 kişi araca binerek askıda kalan aracı indirmeye çalıştı. Aracı iterek düştü yerden kurtardık. Aracımın altında koruma olmasaydı masrafım çok daha büyük olacaktı"





HERKES ŞİKAYETÇİ

İşi gereği Ceyhan'ın tüm mahalle ve sokaklarını gezdiğini belirten Ali Can Erten, "Bozuk ve yapılmayan yollardan, araç sürücüleri ayrı evlerinde oturan vatandaşlar ayrı bıkmış vaziyette. Ceyhan'ın genelinde bir tane düzgün yol yok. Sürücüler yolların bozuk olmasından ev sakinleri ise yoldan gelen tozun balkonda asılı çamaşırlarını berbat etmelerinden şikayetçi. İnsanlar zaten maskeden zor nefes alıyor üzerine bir de toz eklenince hiç nefes alamaz hale geliyor" dedi.





Açık bıraktıkları rögar deliğine kendisinden önce de birkaç araç sürücüsünün daha düştüğünü söyleyen Ali Can Erten, "Yolların hali berbat, Ceyhan halkı bıkmış vaziyette. Boş boş işlerle uğraşacaklarına ilçenin yollarını düzeltsinler. Belediyenin bir an önce değişmesini istiyoruz. Gerekirse kayyum atansın. Seçimlere 2 yıl daha var. 2 yılımızın heba olmasını istemiyoruz. Ceyhan halkı olarak belediyenin yönetiminden bıkmış vaziyetteyiz" diye konuştu.





"İLÇEYİ 28 YIL GERİ GÖTÜRDÜLER"

AK Parti Ceyhan İlçe Başkanı Sami Özsoy Twitter hesabından "Basiretsiz ve beceriksiz CHP'li Ceyhan Belediyesi'nin son mağduru Ali Ercan Erten kardeşimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Ceyhan'ımız bu beceriksizliği, bu ilgisizliği, bu vurdumduymazlığı hak etmiyor" dedi.