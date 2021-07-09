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Haberler Gündem Haberleri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ulusa sesleniş konuşması ne zaman ve saat kaçta? Başkan Erdoğan'ın millete sesleniş konuşması ne zaman, hangi gün yapılacak?
Giriş Tarihi: 9.7.2021 16:27 Son Güncelleme: 9.7.2021 16:28

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ulusa sesleniş konuşması ne zaman ve saat kaçta? Başkan Erdoğan'ın millete sesleniş konuşması ne zaman, hangi gün yapılacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ulusa sesleniş konuşması ne zaman ve saat kaçta? Başkan Erdoğan'ın millete sesleniş konuşması ne zaman, hangi gün yapılacak?

Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği ulusa sesleniş konuşması ile ilgili sorgulamalar başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, millete sesleniş konuşması ile birlikte önemli açıklamalarda bulunacak. Bu konuşmaların arasında özellikle bayram tatilinin kaç gün olup olmadığı ile ilgili bilgilerin de yer alması bekleniyor. Bilindiği üzere; Başkan Erdoğan, konunun ayrıntılarını Millete Sesleniş açıklaması ile duyuracağını ifade etmişti. Bu kapsamda; Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ulusa sesleniş konuşması ne zaman? Başkan Erdoğan millete sesleniş konuşmasını ne zaman, hangi gün yapacak ve saat kaçta olacak? İşte konu ile ilgili bilgiler.

"Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?" sorusunun yanıtı gündemdeki yerini korurken Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazı çıkışında merak edilen soruların yanıtlarına açıklık getirdi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başkan Erdoğan, millete sesleniş konuşmasında konu ile ilgili bilgilerin aktarılacağını açıkladı. Hal böyle olunca; "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ulusa sesleniş konuşması ne zaman? Başkan Erdoğan millete sesleniş konuşmasını ne zaman, hangi gün yapacak ve saat kaçta olacak?" sorularına yanıt aranmaya başlandı.

MİLLETE SESLENİŞ KONUŞMASI NE ZAMAN YAPILACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Millete sesleniş konuşmasının hangi tarihte yapılacağına dair net bir açıklama yer almasa da Cumartesi akşamı Millete sesleniş konuşmasını yapması bekleniyor. Millete sesleniş konuşması TRT başta olmak üzere tüm kanallardan yayınlanması öngörülüyor. Konu ile ilgili bilgiler geldikçe haberimizin içerisinde yer alacaktır.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Kurban Bayramı tatilinin süresine ilişkin bir soru üzerine Erdoğan, "Şu anda onunla ilgili arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar. En uygun şekilde... Tatil süreci sanki böyle 10 gün, 9 gün gibi bu arada dolaşıyor, bunu millete seslenişte halkıma duyuracağım." ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ulusa sesleniş konuşması ne zaman ve saat kaçta? Başkan Erdoğan'ın millete sesleniş konuşması ne zaman, hangi gün yapılacak?
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