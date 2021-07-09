Eylem için Van'a gelen PKK'lı yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğümüzce PKK/KCK silahlı terör örgütünün ve işbirlikçilerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda2014 yılında Beytüşşebap Ziraat Bankası para nakil aracının PKK tarafından soyulması eylemini gerçekleştiren "Devlet Birliğini ve Ülke BütünlüğünüBozmak" suçundan aranan bölücü terör örgütü mensubu S.T isimli şüphelinin Van'a geldiği tespit edildi.