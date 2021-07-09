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Giriş Tarihi: 9.7.2021 22:34 Son Güncelleme: 9.7.2021 22:43

Fransızlardan Türk SİHA'larına övgü: Güç dengesini değiştirdi

Fransızlardan Türk SİHA'larına övgü: Güç dengesini değiştirdi

Dağlık Karabağ'da ve Libya'da savaşın seyrini değiştiren Türk SİHA'larına Avrupa'da talep giderek artarken, bu durum dünya kamuoyunun gözünden kaçmadı. SİHA'ların etkinliği birçok habere konu olurken, Fransız Le Figaro Türkiye’nin sadece 15 yıl içinde dünyanın başlıca silahlı insansız hava araçları (SİHA) üreticilerinden olduğunu yazdı. Öte yandan haberde, "Giderek daha etkili olan Türk SİHA’ları sadece Libya’da değil, Dağlık Karabağ’da da güç dengesini değiştirdi" ifadelerine yer verildi.

Fransa'nın en büyük silah şirketlerinden Dassault'ya ait Le Figaro gazetesi, SİHA'ları konu aldığı dosya haberde Türk SİHA'larına ayrı bir başlıkta yer verdi. "Türk dış politikasının hizmetinde bir teknoloji" başlıklı haberde, Libya'da 2020 ilkbaharında Halife Hafter yanlısı güçler ile Libya hükümeti arasındaki çatışmada STM şirketi tarafından üretilen 2 Kargu-2 intihar SİHA'sının önemli bir rol oynadığına işaret edildi.

"15 YILDA TEMEL ÜRETİCİLER ARASINDA YER ALDI"

"SİHA'ların Türkiye savunma endüstrisi piyasasında yükselişini ve savaş alanında kullanımının yaygınlaştığını" tartışılmaz bir olgu olarak aktarılırken, "Sadece 15 yılda, ülke Amerikan, İsrail ve Çin modelleriyle rekabet arzusuyla dünyanın temel üreticileri arasındaki yerini aldı." ifadesi kullanıldı.

TÜRK SİHA'LARI ETKİLİ VE UYGUN FİYATLI

Haberde Kargu, Bayraktar, Anka, Karayel, Alpagu gibi Türk SİHA'larının etkili olmalarının yanı sıra uygun fiyatlı olduğu belirtildi. Türk SİHA'larının 2016'dan itibaren sınır ötesindeki operasyonlarda kullanılmaya başlandığı kaydedilen haberde, "Giderek daha etkili olan Türk SİHA'ları sadece Libya'da değil, Dağlık Karabağ'da da güç dengesini değiştirdi." değerlendirmesi yapıldı.

SİHA'LARIN SATIŞI ARTIYOR

Haberde, Türk SİHA'larının gittikçe daha fazla sattığına vurgu yapılarak Azerbaycan, Katar, Ukrayna ve Tunus ve NATO ülkesi Polonya'nın Türk silahlı insansız hava aracı satın aldığına, Letonya, Macaristan ve Arnavutluk'un yanı sıra başka ülkelerin de Türk SİHA'larına ilgi gösterdiğine işaret edildi.

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Fransızlardan Türk SİHA'larına övgü: Güç dengesini değiştirdi
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