Fransızlardan Türk SİHA'larına övgü: Güç dengesini değiştirdi

TÜRK SİHA'LARI ETKİLİ VE UYGUN FİYATLI

Haberde Kargu, Bayraktar, Anka, Karayel, Alpagu gibi Türk SİHA'larının etkili olmalarının yanı sıra uygun fiyatlı olduğu belirtildi. Türk SİHA'larının 2016'dan itibaren sınır ötesindeki operasyonlarda kullanılmaya başlandığı kaydedilen haberde, "Giderek daha etkili olan Türk SİHA'ları sadece Libya'da değil, Dağlık Karabağ'da da güç dengesini değiştirdi." değerlendirmesi yapıldı.