Harp Akademileri kararında flaş gelişme

Eski numarasıyla 16, yeni numarasıyla Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişimi sırasında İstanbul'daki Harp Akademileri Komutanlığı'nda yaşanan eylemlere ilişkin davanın temyiz incelemesini tamamladı. Kararda, yaşanan olayların detayları anlatılarak, diğer darbecileri helikopterle taşıyan eski pilot üsteğmen Kerime Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 89 sanığa "anayasayı ihlal" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezaları onandı.

Cezaları onanan sanıkların isimleri şu şekilde: "Abdi Pehlivan, Abdullah Göktaş, Abdullah Kaya, Adem İncikli, Ahmet Kaya, Ahmet Kaya, Ahmet Yücel, Ali Can, Ali Emre Destegül, Ali Ertürk, Ali Nedim Karabulut, Ali Orhan Tolluoğlu, Burak Bayrak, Cengizhan Efe, Cenk Erdoğan, Cihangir Çenteli, Duran Yılmaz, Durdu Selim Ayçetin, Egemen Eker, Emre Ünal, Eray Akın, Erkan Abunaz, Fatih Akar, Fatih Özdemir, Fatih Şayin, Fatih Ünal, Faruk Bolat, Faruk Mantı, Feyzullah Yenitepe, Gürcan Anılırcan, Hakan Akbulut, Halil Başaran, Halil İbrahim Tokuş, Halil Pulat, Hasan Tüzen, Hüsamettin Harmancı, İbrahim Alaca, İbrahim Poyraz, Kadir İncir, Kemal Kapucu, Kerime Yıldırım, Levent Özüarap, Mehmet Al, Mehmet Börekçi, Mehmet Genç, Mehmet Paçacı, Metehan Atasoy, Murat Divril, Murat Özcan, Murat Parladı, Murat Yavuzarslan, Musa Gülmez, Mustafa Acar, Mustafa Bayram, Mustafa Kıyı, Mustafa Kürşat İloğlu, Mustafa Özcan Çay, Mücahid Yakup Ayaydın, Nazım Aytar, Oğuzhan Yüksel, Osman Albayrak, Ömer Demir, Ömer Faruk Saygı, Özcan Korhan, Rıza Erkuş, Salih Bayrak, Samet Kuzu, Sedat Önder, Selçuk Tıraş, Selim İnaç, Selim İstanbul, Serhat Altınmakas, Serkan Kaya, Serkan Kılıç, Soner Civelek, Şahin Özdemir, Şükrü Pınar, Tamer Özarslan, Turgay Cücük, Uğur Erdemir, Ümit Keser, Vahit Yılmaz, Veysel Yılmaz, Volkan Kızılkaya, Yavuz Yücel, Yusuf Bakar, Yusuf Gülser, Yüksel Koca ve Zekeriya Aktaş." FETÖ üyeliği suçundan hapis cezası alan sanıklar Cengiz Ekin, Gökhan Kenarlı ve Mustafa Kılıç hakkındaki hükmü de onayan daire, yerel mahkemece beraatine karar verilen 13 sanığın dosyasını da uygun buldu.

TAHLİYE EDİLDİLER

Daire, yerel mahkeme tarafından "anayasayı ihlal" suçundan müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan 6 sanık hakkında verilen hükümleri, sanıkların eylemlerinin "yardım" kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine karar vererek bozdu. Ayrıca, eski tümgeneraller Selim Mert ve Hasan Nevzat Taşdeler hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları da bozuldu. Bu sanıkların darbe girişimi sırasında sıkıyönetim emrini algılamaya çalıştıkları ve darbe girişimine karşı kendilerinden beklenen gerekli tedbirleri aldıkları kaydedilen kararda, darbecilerin sözde sıkıyönetim direktifinde göreve devam edecekler kısmında isimlerinin bulunması çerçevesinde örgüt bağlarının bulunup bulunmadığının araştırılması ve buna göre hüküm kurulması gerektiği bildirildi. Daire, bu sanıkların tutuklu kaldıkları süreyi göz önünde bulundurarak tahliye edilmelerine karar verdi.

"YETERLİ ARAŞTIRMA YAPILMADAN CEZA TAYİN EDİLDİ" DENİLDİ

Eski Tümgeneral Recep Yüksel'in de aralarında bulunduğu 5 sanık hakkında verilen hüküm de, bu sanıklar yönünden yeterli araştırma yapılmadan ceza tayini yapıldığı gerekçesiyle bozuldu. Daire tarafından, yerel mahkemece "FETÖ üyeliğinden" hapis cezası verilen 7 sanığa ilişkin hüküm ise, eksik araştırma yapılarak ceza verildiği gerekçesiyle bozuldu.